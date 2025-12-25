সংবর্ধনার মঞ্চে তারেক রহমান, নেতা-কর্মীর ঢল

রাজধানীর পূর্বাচলে গণসংবর্ধনাস্থলের মঞ্চে পৌঁছেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ইতিমধ্যে সেখানে নেতা–কর্মীর ঢল নেমেছে।
সংবর্ধনা শেষে মা খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন তারেক রহমান। এ খবরে হাসপাতালের সামনে দলটির নেতা-কর্মীদের ভিড় জমেছে। ১৭ বছর পর দেশে ফেরা তারেককে একনজর দেখতে এসেছেন তাঁরা। হাসপাতালের সামনে আসা নেতা-কর্মীদের অনেকের পরনে দলের পতাকার সঙ্গে রং মিলিয়ে জার্সি। মাথায় ক্যাপ, কপালে ব্যান্ড। অনেকের হাতে দলের পতাকা, প্ল্যাকার্ড। কেউ কেউ দলের লোগো–সংবলিত ব্যাজ পরে এসেছেন। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।গণসংবর্ধনাস্থলের কাছে তারেক রহমানের গাড়িবহর। ছবি: সাজিদ হোসেন