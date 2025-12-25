বাংলাদেশ

সংবর্ধনার মঞ্চে তারেক রহমান, নেতা-কর্মীর ঢল

রাজধানীর পূর্বাচলে গণসংবর্ধনাস্থলের মঞ্চে পৌঁছেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ইতিমধ্যে সেখানে নেতা–কর্মীর ঢল নেমেছে।

সংবর্ধনা শেষে মা খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন তারেক রহমান। এ খবরে হাসপাতালের সামনে দলটির নেতা-কর্মীদের ভিড় জমেছে। ১৭ বছর পর দেশে ফেরা তারেককে একনজর দেখতে এসেছেন তাঁরা। হাসপাতালের সামনে আসা নেতা-কর্মীদের অনেকের পরনে দলের পতাকার সঙ্গে রং মিলিয়ে জার্সি। মাথায় ক্যাপ, কপালে ব্যান্ড। অনেকের হাতে দলের পতাকা, প্ল্যাকার্ড। কেউ কেউ দলের লোগো–সংবলিত ব্যাজ পরে এসেছেন। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।গণসংবর্ধনাস্থলের কাছে তারেক রহমানের গাড়িবহর। ছবি: সাজিদ হোসেন

প্রথম আলো ডেস্ক
রাজধানীর পূর্বাচলে ৩০০ ফিটে গণসংবর্ধনাস্থলের মঞ্চে তারেক রহমান
মঞ্চে বক্তব্য দিচ্ছেন তারেক রহমান
গণসংবর্ধনাস্থলের কাছে বিএনপির নেতা–কর্মীর ঢল
গণসংবর্ধনাস্থলের কাছে তারেক রহমানের গাড়িবহর
রাজধানীর পূর্বাচলে গণসংবর্ধনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছেছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গাড়িবহর। সেখানে নেতা–কর্মীদের বিপুল উপস্থিতি দেখা গেছে
গণসংবর্ধনাস্থলে মঞ্চের কাছে বিএনপি নেতা–কর্মীদের ভিড়
রাজধানীর পূর্বাচলে গণসংবর্ধনাস্থলের দিকে এগোচ্ছে তারেক রহমানকে বহন করা বাস। আশপাশে নেতা–কর্মীদের বিপুল উপস্থিতি
দেশের ও দলের পতাকা নিয়ে তারেক রহমানের গণসংবর্ধনাস্থলে যাচ্ছেন বিএনপির নেতা–কর্মীরা। ৩০০ ফিট এলাকা
সংবর্ধনা শেষে মা খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন তারেক রহমান। তাঁকে একনজর দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ভিড়
এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে তারেক রহমানের ছবি হাতে বসে আছেন তাঁরা
মাথায় ক্যাপ, কপালে ব্যান্ড। অনেকের হাতে দলের পতাকা, প্ল্যাকার্ড। কেউ কেউ দলের লোগো–সংবলিত ব্যাজ পরে এসেছেন। রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে
১৭ বছর পর দেশে ফেরা তারেককে একনজর দেখতে এসেছেন তাঁরা। রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে
