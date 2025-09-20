রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বিসিআই ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘অটোমোবাইলস অ্যান্ড অ্যাগ্রো-মেশিনারি ফেয়ার ২০২৫—রোড টু মেড ইন বাংলাদেশ’। দুই দিনব্যাপী এ মেলা শুরু হয়েছে আজ শনিবার। দেশীয় শিল্প ও প্রযুক্তির বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আমদানিনির্ভরতা কমানোর লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত এ মেলায় অংশ নেয় অটোমোবাইল, কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের ২৬টি প্রতিষ্ঠান এবং সহায়তাকারী আরও ১২টি সংস্থা। মেলায় অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের চাহিদা ও সক্ষমতা তুলে ধরার পাশাপাশি শিল্প খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির যে স্বপ্ন, এ মেলা হলো তারই এক বাস্তব পদক্ষেপ। উদ্যোক্তা, নীতিনির্ধারক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এ মিলনমেলা নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে।