দুর্গাপূজার প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত কারিগরেরা

দরজায় কড়া নাড়ছে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। অনেকে প্রতিমার বায়না দিয়ে গেছেন। আবার কেউ কেউ বায়না দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এরই মধ্যে চট্টগ্রামের বিভিন্ন মণ্ডপে প্রতিমা তৈরির ধুম পড়েছে। মৃৎশিল্পীদের এখন দম ফেলার ফুরসত নেই। কয়েক দিন বাদেই প্রতিমার গায়ে পড়বে রঙের আঁচড়। প্রতিমা তৈরির পর তা শুকিয়ে রং ও সাজসজ্জার কাজ শেষ করতে হবে। প্রতিমাশিল্পীরা কেউ পাট কাটছেন, কেউ ঘাস দিয়ে প্রতিমার কাঠামো তৈরি করছেন, কেউ ব্যস্ত অলংকার তৈরিতে। দিন-রাত চলছে নিখুঁতভাবে প্রতিমা তৈরির কাজ।