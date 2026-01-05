বাংলাদেশ

হাওরে ধান চাষ

শীতকালে শুকিয়ে এসেছে সিলেট অঞ্চলের হাওরগুলো। শুষ্ক হাওরে আবাদ করা হচ্ছে বোরো ধান। এক ফসলি এসব জমিতে ধান চাষে সকাল–সন্ধ্যা ব্যস্ত সময় পার করছেন হাওরপারের কৃষকেরা। সিলেট সদরের বাউয়ারকান্দি আর উফতার হাওর এলাকা ঘুরে ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা—

আনিস মাহমুদ সিলেট
হাওরজুড়ে চোখে পড়ছে বোরো ধানের বীজতলা
ধানখেতে পানি দিচ্ছেন কৃষক
হাওরের পাশে খালের পানি কমে যাওয়ায় সেখানেও ধান চাষ করা হয়েছে
রোপণের জন্য খেতে এনে রাখা হয়েছে ধানের চারা
রোপণ করা হচ্ছে ধানের চারা
ট্রাক্টর দিয়ে ধানের জমি চাষ করছেন একজন
কচি ধানের চারার সবুজ রঙে ভরে উঠেছে হাওর এলাকা
মাঠে কাজ করা কৃষকের জন্য বাড়ি থেকে খাবার এনেছেন তাঁরা
