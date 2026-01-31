রাজশাহী, রংপুরের গণিত উৎসব

রাজশাহী ও রংপুরে বেলুন উড়িয়ে ডাচ্–বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো আঞ্চলিক গণিত উৎসবের শুভ উদ্বোধন হয়েছে। দিনব্যাপী বিভিন্ন স্কুল–কলেজের শিক্ষার্থীরা এই উৎসবে যোগ দেয়। দুই বিভাগের জমজমাট উৎসব দেখে নিন ছবিতে।
প্রথম আলো ডেস্ক
রংপুর জিলা স্কুল প্রাঙ্গণে রংপুর আঞ্চলিক গণিত উৎসবের উদ্বোধন
বিজ্ঞাপন
সারি বেঁধে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা
বিজ্ঞাপন
মন দিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে ওরাঅঙ্ক মেলাতে ব্যস্ত এক শিক্ষার্থীরাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে আঞ্চলিক গণিত উৎসবের উদ্বোধনবেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করা হয়মন দিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে খুদে এই শিক্ষার্থী