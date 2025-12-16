বাংলাদেশ

সশস্ত্র বাহিনীর মনোজ্ঞ ফ্লাই পাস্ট, প্যারাজাম্প ও বিশেষ অ্যারোবেটিক প্রদর্শনী

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী মনোজ্ঞ ফ্লাই পাস্ট, প্যারাজাম্প ও বিশেষ অ্যারোবেটিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। ১৬ ডিসেম্বর দিনটিকে আরও মহিমান্বিত ও আকর্ষণীয় করার জন্য মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানে তেজগাঁওয়ের জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে মনোজ্ঞ ফ্লাই পাস্ট, প্যারাজাম্প এবং বিশেষ অ্যারোবেটিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিজয়ের ৫৪তম বছর পূর্তিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিকুর রহমান ও সশস্ত্র বাহিনীর ৫৩ জনসহ সর্বমোট ৫৪ জন প্যারাট্রুপার বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাসহ ফ্রি ফল জাম্পের মাধ্যমে আকাশ থেকে ভূমিতে অবতরণ করেন। এ আয়োজন নিয়ে এই ছবির গল্প:

আকাশে নিখুঁত ফরমেশনে উড়ছে প্রশিক্ষণ বিমান, সেগুলোর মধ্যেই স্বাধীন ডানায় ভেসে যায় এক পাখি
আকাশে সারিবদ্ধ হেলিকপ্টার থেকে লাল-সবুজ জাতীয় পতাকাসহ বাহিনীর পতাকার উড়াল
আকাশে লাল-সবুজ আর নীল ধোঁয়ার রেখা-অ্যারোবেটিক ফ্লাই পাস্টে এয়ার শো
মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ‘এয়ার শো’ শুরু হয়। দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে তা শেষ হয়
রং ছড়াতে ছড়াতে একসঙ্গে পাঁচটি উড়োজাহাজ তেজগাঁওয়ের পুরোনো বিমানবন্দর এলাকার আকাশে আসছে। এরপর উড়োজাহাজগুলো কয়েকটি চক্কর দিয়ে চলে যাচ্ছে।
রং ছড়াতে ছড়াতে পাঁচদিকে চলে যায়
দুপুর ১২টায় শুরু হয় প্যারাশুটিং
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর মোট ৫৪ জন প্যারাট্রুপার তেজগাঁওয়ের পুরোনো বিমানবন্দরে পতাকা বহন করে স্কাইডাইভ প্রদর্শন করেন
এটি এ–যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং অদ্যাবধি এ ধরনের রেকর্ড গিনেস বুক ওয়ার্ল্ডে লিপিবদ্ধ হয়নি
সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানে প্রথমবারের মতো এত সংখ্যক পতাকাসহ ফ্রি ফল জাম্পের রেকর্ডটি গিনেস বুকে স্থান পেলে তা হবে বাংলাদেশের জন্য ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী ঘটনা
প্রথম প্যারাট্রুপার মাটি স্পর্শ করেন দুপুর ১২টা ৬ মিনিটে। আর সবশেষ প্যারাট্রুপার মাটি স্পর্শ করেন দুপুর ১২টা ১১ মিনিটে
উচ্চ শব্দ তুলে ফাইটার জেট মিগ–২৯ আকাশে একাধিকবার চক্কর দেয়
সশস্ত্র বাহিনী ওই অনুষ্ঠানে একটি সমন্বিত ব্যান্ড পরিবেশনারও আয়োজন করে
