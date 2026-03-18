ঈদযাত্রার অপেক্ষা

পবিত্র ঈদুল ফিতর সামনে রেখে রাজধানী ছাড়ছেন ঘরমুখী মানুষ। সরকারি ছুটি আগে থেকেই শুরু হওয়ায় বাড়ি ফেরা মানুষের ভিড় এ বছর কিছুটা কম। সবাই ছুটছেন বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন ও লঞ্চ টার্মিনালের দিকে। ব্যস্ততা বেড়েছে পরিবহনশ্রমিকদেরও। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।
তানভীর আহাম্মেদঢাকা
সন্তানের হাত ধরে গাবতলী বাস টার্মিনালের পথে এই মা। বাড়ি যাওয়ার আনন্দে ছোট্ট শিশুর মুখে উচ্ছ্বাস
বিজ্ঞাপন
বাস টার্মিনালে আগেভাগে এসে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁরা
বিজ্ঞাপন
পরিবারের সবাই মিলে ছুটছেন বাড়ির পথে বাস কাউন্টারে বসে বাসের অপেক্ষায়বাড়ি ফিরবেন তাই টিকিটের খোঁজ করছেন যাত্রীরা বাসের সিটের জন্য অপেক্ষা বাস ছাড়ার অপেক্ষায় কাউন্টারে টিকিট নেই, অলস সময় পার করছেন এই পরিবহনশ্রমিক