থমথমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর আজ সোমবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকার পরিস্থিতি ছিল থমথমে। গ্রামবাসী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এখনো আতঙ্ক বিরাজ করছে। আগের দিনের সংঘর্ষে গ্রামের বিভিন্ন ঘরে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ করেছেন বাসিন্দারা। অন্যদিকে সঠিক বিচার ও উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেছেন নারী শিক্ষার্থীরা। আজ দুপুরের পর ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এ ছাড়া বন্ধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস–পরীক্ষাসহ সব ধরনের কার্যক্রম। ছবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকার চিত্র: