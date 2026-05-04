দেবী চৌধুরানীর স্মৃতিজড়ানো রংপুরের এই মেলা

রংপুরের পীরগাছা উপজেলার চণ্ডীপুর এলাকায় চণ্ডীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রতিবছর বৈশাখ মাসজুড়ে প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল–সন্ধ্যা নাপাইচণ্ডী মেলা বসে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী দেবী চৌধুরানীর বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্মৃতিবিজড়িত এই মেলা। কথিত আছে, ১৭৮৩ সালের বৈশাখ মাসের বৃহস্পতিবার চণ্ডীদেবী( দেবী চৌধুরানীকে এই নামে ডাকতেন স্থানীয় বাসিন্দারা) ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। চণ্ডীকে আর পাবে না—এই ভেবে স্থানীয় বাসিন্দারা শোকাতুর হয়ে নাপাইচণ্ডী নামে এ মেলার নামকরণ করেন। ২০০ বছরের অধিক সময় থেকে এখানে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।