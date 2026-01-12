একঝলক (১২ জানুয়ারি ২০২৬)

ভৈরব নদের পাড়ে বসে আছে শিশুটি। ৭ নম্বর ঘাট এলাকা, খুলনা, ১২ জানুয়ারিএকলা বসে একটি পাখি। ৭ নম্বর ঘাট এলাকা, খুলনা, ১২ জানুয়ারি
কাপ্তাই হ্রদে নৌযানে চলাচলের সময় চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় কচুরিপানার কারণে। কচুরিপানা সরিয়ে দুই ডিঙিনৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছেন তাঁরা। নতুনপাড়া, রাঙামাটি, ১২ জানুয়ারি
দূরের জলাশয় থেকে খেতে পানি দিতে যাচ্ছেন এক চাষি। চানকুঠি, রংপুর, ১২ জানুয়ারিমাছের ঘেরের পানিতে খাবারের খোঁজে এসেছে বুনো হাঁস ও বক। গোলাঘাট, শ্রীপুর, গাজীপুর, ১২ জানুয়ারিপাখপাখালি থেকে বেগুনখেত রক্ষায় নেটের জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। চালতাবাড়ি, বগুড়া, ১২ জানুয়ারিশীতের সকালে শর্ষেখেতের আল দিয়ে কাজে যাচ্ছেন এক শ্রমজীবী নারী। নতুন বসতি, মানিকগঞ্জ, ১২ জানুয়ারিনদীতে মাছ ধরতে এসে একফাঁকে নৌকায় বসে জাল সেলাই করছেন এক জেলে। সুরমা নদী, কুশিঘাট, সিলেট, ১২ জানুয়ারি