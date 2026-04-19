গরমে বাঘের দিনযাপন

গরমে হাঁসফাঁস করছে জনজীবন। এ থেকে রেহাই নেই পশুপাখিরও। এ কারণে চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানায় খাঁচাবন্দী বাঘগুলো ছায়া আর পানিতেই খুঁজছে স্বস্তি। কখনো পানিতে ডুবে, কখনো ছায়ায় গা এলিয়ে দিয়ে গরমের সঙ্গে লড়াই চলছে তাদের জীবন। সেই দৃশ্য নিয়েই আজকের ছবির গল্প।
সৌরভ দাশচট্টগ্রাম
প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা এই বাঘের
বিজ্ঞাপন
যেখানে একটু ছায়া, সেখানেই স্বস্তি খোঁজার চেষ্টা তাদের
বিজ্ঞাপন
কেউ ছায়ায় গা এলিয়ে আছে, আর কেউ স্বস্তির খোঁজে ছাদে উঠে গেছে পানিতে নেমে জিরিয়ে নিচ্ছে দুটি বাঘ ইচ্ছেমতো নিজেকে ভিজিয়ে নিচ্ছে সে পানিতে বসে আড়মোড়া ভাঙছে সাদা বাঘ পানিতে ভেজা শেষ, এবার ছায়ার খোঁজে পানিতে শরীর ভিজিয়ে চুপচাপ বসে আছে পদ্মা নামের এই সাদা বাঘ মুখ দিয়ে পানি ছিটাচ্ছে সাঙ্গু নামের বাঘটি গরমে ক্লান্ত হয়ে পুরো শরীর পানিতে ডুবিয়ে বসে আছে সাঙ্গু ও মেঘনা