বান্দরবানে ওয়াগ্যোয়াই পোয়ে উদ্‌যাপন

বান্দরবানের মারমা সম্প্রদায় নানা আয়োজনে ‘ওয়াগ্যোয়াই পোয়ে’ বা প্রবারণা পূর্ণিমা উৎসব উদ্‌যাপন করেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মারমা সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব এটি। মারমা ভাষায় ওয়াগ্যোয়াই অর্থ প্রবারণা পূর্ণিমা, পোয়ে অর্থ উৎসব। প্রতিবছরের মতো এবারও বুদ্ধমূর্তি স্নান, ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল রথযাত্রা, দেবতার মূর্তি (পোছোমা), প্রদীপ প্রজ্বালন, ফানুস ওড়ানো, পঞ্চশীল গ্রহণসহ নানা আয়োজনে উৎসব পালন করছে তারা। সকাল থেকে বৌদ্ধবিহারগুলোতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও জগতের মঙ্গল কামনায় চলে প্রার্থনা। এ ছাড়া ভিক্ষুদের উদ্দেশে অর্থ ও অন্নদান (ছোয়াইং) আর ফুলপূজাসহ নানা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়।

ছবি:মংহাইসিং মারমা, বান্দরবান
রাজহংসের আদলে তৈরি ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল রথ বিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
প্রবারণা পূর্ণিমার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ফানুস ওড়ানো। আজ এ উপলক্ষে বান্দরবান শহরের রাজগুরু বৌদ্ধবিহারে চলছে ফানুস ওড়ানো।
বৌদ্ধমন্দিরে চলছে শীল গ্রহণ।
উপাসিকারা শীল গ্রহণ করছেন।
ভিক্ষুমণ্ডলীকে ছোয়াইং (খাবার) দেওয়ার জন্য বিহারে যাচ্ছেন কয়েকজন তরুণী।
ভান্তের কাছে ছোয়াইং (নগদ অর্থ ও প্রদীপ দান) করছেন ভক্তরা।
প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে ভক্তদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন মহাবৌদ্ধবিহারের বিহারাধ্যক্ষ ভদন্ত সুবন্নলংকারা মহাথের।
কল্পতরুতে (টাকার গাছ) নগদ অর্থ ঝোলাতে ব্যস্ত একজন উপাসিকা।
প্রদীপ জ্বালিয়ে ভক্তরা প্রার্থনা করছেন।
