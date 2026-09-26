চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার হোসনাবাদ ইউনিয়নের দক্ষিণ নিশ্চিন্তপুর এলাকায় এভিয়ারি অ্যান্ড ইকোপার্কে ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কেব্ল কার এখন ধ্বংসস্তূপ। ২০২৪ সালের আগস্টে ভাঙচুর ও লুটপাটের পর দুই বছরেও এটি মেরামত করতে পারেনি বন বিভাগ। দীর্ঘদিন অচল থাকায় অবহেলা ও অযত্নে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেব্ল কারসহ পার্কের বিভিন্ন অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন সংরক্ষক, এটি মেরামত অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ক্ষয়ক্ষতি যাচাই করতে প্রথমে বিদেশ থেকে অভিজ্ঞ কারিগরি দল আনতে হবে। এরপর প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হবে; কিন্তু অর্থ বরাদ্দ না থাকায় সেই প্রক্রিয়া এগোচ্ছে না। ইকোপার্কের এই ধ্বংসস্তূপ নিয়ে এবারের ছবির গল্প। ছবিগুলো ১৭ সেপ্টেম্বর তোলা