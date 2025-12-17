মুক্তিযোদ্ধাদের ‘আশ্রয়স্থল’ ছিল বাড়িটি

পাকা দোতলা একটি দালান। বেশ পুরোনো, জরাজীর্ণ। লালরঙা ইটগুলো ক্ষয়ে পড়ছে। নকশা করা দরজা-জানালাও ভাঙা। খসে পড়ছে ছাদের পলেস্তারা। তবে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এখনো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দালানটি। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এ বাড়ি হয়ে উঠেছিল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম ‘আশ্রয়স্থল’। এখান থেকেই বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে যেতেন তাঁরা। এরপর আবার এখানে ফিরতেন। এমন গল্পই শোনালেন এজাহার মিয়া। ৯০ ছুঁয়েছে তাঁর বয়স। তিনি নিজেও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। চট্টগ্রাম নগরের ঈশান মিস্ত্রি হাট থেকে কিছুটা দূরে বাড়িটির অবস্থান। সবাই একে ‘হাজী মালুমবাড়ি’ নামেই চেনেন। বাড়িটি ঘুরে সম্প্রতি ছবিগুলো তোলা-