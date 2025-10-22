বাংলাদেশ

ভিন্ন ধরনের এক প্রিজন ভ্যানে সেনা কর্মকর্তারা ট্রাইব্যুনালে

সচরাচর যে ধরনের প্রিজন ভ্যানে আসামিদের আদালতে নেওয়া হয়ে থাকে, তা দেখা যায়নি মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার আসামি সেনা কর্মকর্তাদের পরিবহনে। সবুজ রঙের একটি প্রিজন ভ্যানে তাঁদের আজ বুধবার হাজির করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সকাল সাতটার দিকে কারা কর্তৃপক্ষের ওই ভ্যানে ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে নেওয়া হয় ট্রাইব্যুনালে। তাঁরা সবাই ছিলেন সাধারণ পোশাকে। হাজিরা দেওয়ার পর আসামিদের নিয়ে সকাল ১০টার দিকে প্রিজন ভ্যানটি বের হয় ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণ থেকে। তাঁদের আইনজীবী এম সরোয়ার হোসেন বলেছেন, এই সেনা কর্মকর্তাদের সাবজেলেই রাখা হবে।

সাজিদ হোসেনঢাকা
সবুজ রঙের এই প্রিজন ভ্যানে করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নেওয়া হয় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার আসামি ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে
সেনা কর্মকর্তাদের হাজিরাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিরাপত্তা ছিল জোরদার, পাহারায় ছিল র‍্যাব
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজিরা শেষে আবার প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় সেনা কর্মকর্তাদের। তাঁদের সাবজেলে রাখা হবে বলে জানিয়েছেন তাঁদের আইনজীবীরা
