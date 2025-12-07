আলু রোপণে ব্যস্ততা

অগ্রহায়ণ মাসে জমিতে আলু রোপণ করা হচ্ছে। এ কাজে কৃষক আর কৃষিশ্রমিকেরা জমিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন। এখন রোপণ হলে প্রায় ৯০ দিন পর আলু তোলার উপযুক্ত হবে। ছবিগুলো রাজশাহীর চন্দ্রিমা থানার বালানগর এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলা।
শহীদুল ইসলাম রাজশাহী
আলু রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করা হচ্ছে।
জমিতে রোপণের জন্য বস্তায় ভরে আলুর কন্দ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
জমিতে ছিটানো হচ্ছে সার। আলুর কন্দগুলো জমিতে ছিটানো হচ্ছে।জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে আলুর কন্দগুলো পুঁতে দেওয়া হচ্ছে। জমিতে পানি দেওয়ার জন্য নালা তৈরি করা হচ্ছে। জমিতে কাজ করা ব্যক্তিদের জন্য খাবার এনেছেন এই নারী।কাজের ফাঁকে জমির পাশে বসে দল বেঁধে খাবার খাওয়া চলছে।