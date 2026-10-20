বাংলাদেশ

নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই চলছে ইলিশ শিকার

মা ইলিশের নিরাপদ প্রজনন ও ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে সারা দেশে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা চলছে। ৮ অক্টোবর থেকে মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে। এ সময়ে ইলিশ আহরণ, বিক্রি, মজুত, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও বিনিময় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে এই নিষেধাজ্ঞা মানছেন না পাবনার অনেক জেলে। জেলা সদর, সুজানগর ও বেড়া উপজেলার পাশে পদ্মা ও যমুনা নদীতে প্রকাশ্যে চলছে ইলিশ শিকার। বেড়ার ঢালারচর এলাকায় পদ্মা-যমুনার মোহনা। এখানে দুই নদীতেই মা ইলিশের বিচরণ বেড়েছে। দিনে ও রাতে কয়েক শ নৌকায় চলছে মা ইলিশ শিকার। জেলেরা ইলিশ ধরে নদী তীরবর্তী বিভিন্ন বাড়িতে সরবরাহ করছেন। এসব বাড়ি থেকেই ক্রেতারা ইলিশ কিনছেন। সরেজমিনে দেখা যায়, ১ কেজির বেশি ওজনের প্রতি কেজি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে ২৫০ থেকে ৩৫০ গ্রাম ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকা কেজি দরে। পাবনায় ইলিশ ধরা ও বিক্রির নানা দৃশ্য নিয়ে এই ছবির গল্প।

হাসান মাহমুদ পাবনা
পাবনা সদরের দোগাছি ইউনিয়নের পদ্মা নদীতে ইলিশ শিকারে নেমেছেন জেলেরা
পাবনা সদরের দোগাছি ইউনিয়নের পদ্মা নদীতে ইলিশ শিকারে নেমেছেন জেলেরা
পদ্মার বুকে ছোট–বড় নানা ধরনের নৌকা নেমেছে ইলিশ শিকারে।
কারেন্ট জাল দিয়ে শিকার করা হচ্ছে ইলিশ।
প্রমত্ত পদ্মার বুকে মাছ ধরতে ভেসে চলেছে ছেলেদের নৌকা
কারেন্ট জাল পেতে অল্প সময় পর তুলে নিলেই পাওয়া যাচ্ছে ইলিশ।
বিকেলের গোধূলি আলোতেও চলছে মাছ শিকার।
পদ্মার মতো যমুনা নদীতে মাছ ধরছেন জেলেরা
স্পিডবোটে চলার সময় কাছ থেকে দেখা যায় এসব নৌকার মাছ ধরার দৃশ্য
হঠাৎ অভিযান হলে নৌকা তীরে ফেলে পালান জেলেরা
ক্যামেরায় ছবি তুলতে গেলেও ভয়ে দৌড় দেন জেলেরা।
জেলেদের বাড়িতে জালের ছড়াছড়ি।
কর্কশিটে রাখা মাছ গোপনে বিক্রির জন্য মাপা হচ্ছে
ডিম ছাড়তে আসা মা মাছগুলোর আকার বেশ বড়
বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে ইলিশ
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