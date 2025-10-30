চা-বাগানে নীরব জলধারা

চা-বাগানের মধ্যে পাহাড়-টিলার ফাঁক বেয়ে বয়ে চলেছে আঁকাবাঁকা সরু খাল। সিলেটে প্রাকৃতিক এই খালগুলো ‘ছড়া’ নামে বেশি পরিচিত। বর্ষায় বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হয় ছড়াগুলো দিয়ে। শুকনা মৌসুমে পানি কমলেও শুকিয়ে যায় না। দুই পাশে সবুজ টিলা, ছড়ার কোথাও কোথাও বালুচর আর মৃদু স্রোতের কলকল সুর কানে আসে। শুষ্ক মৌসুমে ছড়াগুলো চা-বাগানে পানির জোগান দেয়। যন্ত্রের সাহায্যে ছড়ার পানি ছিটানো হয় চা-গাছে। প্রাকৃতিক এই ছড়াগুলো চা-বাগানের প্রাণ। সকাল কিংবা বিকেলে এসব ছড়ার পাড় ধরে হাঁটলে অনন্য প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। সিলেট শহরতলির কেওয়াছড়া চা-বাগানে নীরব জলধারার ছবির গল্প।