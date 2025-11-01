সাগরের রুপালি ইলিশ

শেষ হয়েছে নিষেধাজ্ঞা, আবার মাছ ধরতে সমুদ্রে যাচ্ছেন জেলেরা। তাঁদের জালে ধরা পড়ছে ইলিশ। ভোরের আলো ফোটার আগেই ট্রলারভর্তি মাছ নিয়ে চট্টগ্রামের ফিশারি ঘাটে ফিরছেন জেলেরা। মাছের দেখা পাওয়ায় দীর্ঘদিন পর তাঁদের মুখে ফিরেছে স্বস্তির হাসি।
সৌরভ দাশচট্টগ্রাম
সাগর থেকে ধরে আনা ইলিশ থেকে ছোটগুলো বাছাই চলছে।
আড়তে ইলিশের স্তূপ।
ভাঙা হচ্ছে বরফের চাঁই, তা ব্যবহৃত হবে ইলিশ সংরক্ষণে। বরফের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে রুপালি ইলিশ।ঝুড়িতে রাখা ইলিশ। তার ওপর বরফ দেওয়া হচ্ছে।ঝুড়িভর্তি সব ইলিশ।বিভিন্ন আকারের ইলিশ ঝুড়িতে রাখা। বিক্রির জন্য মাপা হচ্ছে ইলিশ। প্যাকেটে পোরা হচ্ছে ইলিশ। চট্টগ্রাম ফিশারি ঘাট থেকে তা যাবে বিভিন্ন বাজারে।