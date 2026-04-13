বৈশাখী মেলার মাটির খেলনা

পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে বসে মেলা। মেলায় থাকে নানা কিছু, তার মধ্যে মাটির খেলনার আকর্ষণই আলাদা। তাই দেশের নানা স্থানের পালপাড়াগুলো এখন ব্যস্ত মাটির খেলনা তৈরিতে।
প্রথম আলো ডেস্ক
মেলার এই ব্যাংকগুলো মেলার যাবে, তৈরির পর সেগুলো সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। বামুনিয়া, গাবতলী, বগুড়া, ১৩ এপ্রিল
বৈশাখী মেলার জন্য তৈরি করা হয়েছে বর্ণিল এই সব মাটির ব্যাংক। বামুনিয়া, গাবতলী, বগুড়া, ১৩ এপ্রিল
মাটির কলসি, শুধু খেলনাই নয়, ঘর সাজানোর উপাদানও। বামুনিয়া, গাবতলী, বগুড়া, ১৩ এপ্রিলশহর কিংবা গ্রাম, মাটির তৈরি ব্যাংক অনেককে এখনো শৈশবকে ফিরিয়ে নেয়। বামুনিয়া, গাবতলী, বগুড়া, ১৩ এপ্রিলমাটির তৈরি দেশীয় ফল, সবজি আর পাখি তৈরি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পালপাড়া, দক্ষিণ মমিনপুর, রংপুর, ১৩ এপ্রিলছোট ছোট এই পুতুলগুলো রঙে সেজেছে বৈশাখী মেলার জন্য। পালপাড়া, দক্ষিণ মমিনপুর, রংপুর, ১৩ এপ্রিলমাটির খেলনা রাঙাতে ব্যস্ত জয়শ্রী রানী পাল। পালপাড়া, দক্ষিণ মমিনপুর, রংপুর, ১৩ এপ্রিলমেলায় যাওয়ার জন্য ঝুড়িতে ভরা হচ্ছে খেলনা। বামুনিয়া, গাবতলী, বগুড়া, ১৩ এপ্রিলভেঙে যেতে পারে, তাই পুরোনো খবরের কাগজে মুড়িয়ে মেলায় নেওয়া হয় মাটির খেলনাগুলো। বামুনিয়া, গাবতলী, বগুড়া, ১৩ এপ্রিল