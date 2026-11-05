‘মাটির টবেই জীবিকার চাকা’

ভোর হলেই শুরু হয় কুমারদের কর্মযজ্ঞ। মাটির টব তৈরি করে জীবিকা বদলে ফেলেছেন রংপুরের পালপাড়ার শতাধিক পরিবার। সারা বছরই নার্সারির জন্য টব তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন তাঁরা। রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর ইউনিয়নের পালপাড়ায় টব তৈরির কর্মযজ্ঞ নিয়ে ছবির গল্প
মঈনুল ইসলামরংপুর
বিশেষ যন্ত্রে মাটির মিশ্রণ তৈরি করছেন
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অনেকে হাতেও মাটির মিশ্রণ তৈরি করেন
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ছাঁচে মাটি দিয়ে টব তৈরি করছেন এক নারীতৈরি টব শুকাতে দেওয়া হয়েছে রোদে
পোড়ানোর জন্য চুল্লিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে শুকনা টব
চুল্লিতে পোড়ানো হচ্ছে টব
পোড়ানোর পর টবের রং হয়েছে লালচে
বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে পোড়ানো টব
মাটির টব হাতে এক কুমার
রিকশাভ্যানে করে নার্সারিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাটির টব