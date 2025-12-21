‘রোয়া-দ্ব’: রংতুলিতে মারমাদের জীবনকাব্য

পাহাড়ের জীবন, জুমচাষের প্রাত্যহিক সংগ্রাম, বিলুপ্তপ্রায় বন্য প্রাণী আর টিকে থাকার লড়াইয়ের গল্পগুলোই রংতুলির আঁচড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ক্যানভাসে। বান্দরবানে এই প্রথম কোনো আদিবাসী চিত্রশিল্পীর একক চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। মারমা শিল্পী খিং সাই মং মারমার এই প্রদর্শনীর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ‘রোয়া-দ্ব’। শিল্পী জানান, মারমা ভাষায় ‘বান্দরবান’কে ‘রোয়া-দ্ব’ নামে ডাকা হয়। এখানে ‘রোয়া’ অর্থ গ্রাম আর ‘দ্ব’ শব্দটি সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। শহরের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের গ্যালারিতে চার দিনের এই প্রদর্শনীতে শিল্পীর আঁকা মোট ২৭টি চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে। এগুলোতে তক্ষক, কুকুর, শিশু ও প্রবীণ নারীর ছবির প্রতীকী ব্যবহারের মাধ্যমে পাহাড়ের গভীরের অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উদ্বোধনের দিন থেকেই গ্যালারিতে ভিড় করছেন নানা বয়সী শিল্পানুরাগী। তাঁরা আগ্রহ নিয়ে শিল্পীর চিত্রকর্ম ঘুরে দেখছেন। অনেকে আবার সেলফিতে নিজের সঙ্গে ক্যামেরাবন্দী করছেন পছন্দের ছবিটি।