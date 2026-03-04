পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ, চাঁদের রং বদল

চলতি বছরের অন্যতম আকর্ষণীয় জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা ঘটেছে ৩ মার্চ, মঙ্গলবার। এদিন সন্ধ্যায় হয় পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। পূর্ণিমার এই রাতে আকাশে দেখা চাঁদের নাম ‘ব্লাড ওয়র্ম মুন’, যেটি ছিল আসলে একটি বিশেষ রক্তিম চাঁদ। মার্চ মাসের পূর্ণিমাকে ঐতিহ্য অনুযায়ী বলা হয় ‘ওয়র্ম মুন’। বসন্তের শুরুতে মাটি উষ্ণ হলে কেঁচো বা পোকামাকড়ের লার্ভা মাটির ওপরে উঠে আসে। এর সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখা হয়েছে ‘ব্লাড ওয়র্ম মুন’। যাঁরা ৩ মার্চের এই চাঁদটি দেখেননি, এমন পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখতে তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে ২০২৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মঙ্গলবার পাবনা সদরের পদ্মা ঘাট এলাকায় সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিট থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সময়ে ছবিগুলো তুলেছেন প্রথম আলোর পাবনার আলোকচিত্রী।