পর্দা উঠল ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের

জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের তৃতীয় আসর। আজ বৃহস্পতিবার সকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্টেডিয়াম যেন পরিণত হয়েছিল তারার মেলায়। জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াসহ উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দলের সাবেক চার অধিনায়ক—টুর্নামেন্ট কমিটির প্রধান আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু, টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান ইমতিয়াজ সুলতান জনি, চট্টগ্রামের সন্তান মামুনুল ইসলাম ও জাহিদ হাসান এমিলি। রঙিন বেলুন, ব্যানার ও ফেস্টুনে সজ্জিত স্টেডিয়ামের ভেতর-বাহির। ভেতরে ‘গোল…গোল…গোল’ থিম সংয়ের তালে তালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস, স্লোগান আর আনন্দঘন পরিবেশে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে পুরো চত্বর। উপস্থিত ছিলেন ইস্পাহানি গ্রুপের চেয়ারম্যান মির্জা সালমান ইস্পাহানি। উদ্বোধন শেষে মাঠে খেলোয়াড়দের বল দখলের লড়াই মুগ্ধ করে দর্শকদের: