দেশে ফিরলেন তারেক রহমান, দেখুন ছবিতে

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে পৌঁছেছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৩৯ মিনিটে তারেক রহমানকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানবন্দরে অবতরণ করে। তারেক রহমানের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান। এরপর তারেক রহমান ও তাঁর পরিবারকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান বিএনপির নেতা–কর্মীরা।
দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে ভিআইপি গেট দিয়ে বের হন তারেক রহমান। বাসের সামনে থেকে তিনি নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে হাত নাড়েন। তাঁদের সালাম দেন। লাল–সবুজ রঙের একটি বাসে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পূর্বাচলে ৩০০ ফুটে গণসংবর্ধনাস্থলের দিকে রওনা হয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।