এইচএসসির ফলাফল প্রকাশ, দেখুন ছবিতে

২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। গড় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩। এবার সব বোর্ড মিলিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৯৭ জন। এইচএসসি পরীক্ষায় ফলাফল নিয়ে ছবির গল্প।
ফলাফল প্রকাশের পর বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে শিক্ষার্থীরা রোল নম্বর খুঁজছেন। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে, ঢাকা, ১৬ অক্টোবর
এক শিক্ষার্থী তাঁর ফলাফল অভিভাবককে জানাচ্ছেন। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে, ঢাকা, ১৬ অক্টোবর
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা ফল পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা। বেইলি রোড, ঢাকা, ১৬ অক্টোবরফলাফল প্রকাশের পর অভিভাবকের আদর। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে, ঢাকা, ১৬ অক্টোবরফলাফল প্রকাশের পর দলগত সেলফি। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে, ঢাকা, ১৬ অক্টোবরএইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর মুঠোফোনে নিজেদের ফলাফল খুঁজছেন এক শিক্ষার্থী। পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠ, রংপুর, ১৬ অক্টোবর বরাবরের মতো এবারও ভালো ফলের পর পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজের উচ্ছ্বসিত কয়েকজন শিক্ষার্থী। পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠ, রংপুর, ১৬ অক্টোবরবগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজে এসে মুঠোফোনে ফলাফল দেখছেন দুই শিক্ষার্থী। সরকারি আজিজুল হক কলেজ উচ্চমাধ্যমিক ভবন চত্বর, বগুড়া, ১৬ অক্টোবরসন্তানের ফলাফল মুঠোফোনে দেখছেন বাবা, সঙ্গে মেয়ে। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা, ১৬ অক্টোবরফল পেয়ে উচ্ছ্বাসে বন্ধুরা। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা, ১৬ অক্টোবরআশানুরূপ ফল পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা, ১৬ অক্টোবরফলাফলের আনন্দের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা, ১৬ অক্টোবর