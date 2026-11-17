বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ বেনারসি শাড়ি। মিরপুরের বেনারসিপল্লিতে কয়েক প্রজন্ম ধরে তাঁতে বোনা হচ্ছে নকশাদার এসব শাড়ি। সুতা, রং ও নকশার নিপুণ সমন্বয়ে তৈরি প্রতিটি শাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কারিগরদের শ্রম, দক্ষতা এবং দীর্ঘদিনের বুননশিল্পের ঐতিহ্য। একটি শাড়ি তৈরি করতে ১০ থেকে ১৫ দিন সময় লাগে। অথচ এত দীর্ঘ শ্রমের বিনিময়ে একজন কারিগর মজুরি পান মাত্র ৩ হাজার ৫০০ থেকে ৪ হাজার ৫০০ টাকা। দীর্ঘ শ্রমের তুলনায় মজুরি কম হওয়ায় এ পেশার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছেন অনেক কারিগর, কমছে নতুন প্রজন্মের আগ্রহও।