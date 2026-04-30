একঝলক (৩০ এপ্রিল ২০২৬)

ফুটি ফুটি করছে ড্রাগন ফুল। সাধনাপুর, রাঙামাটি, ৩০ এপ্রিলশিকারের খোঁজে বেজিটি। মালগ্রাম, বগুড়া, ৩০ এপ্রিল
কালো মুখ খয়েরি গলার সুন্দর পাখি। ভূতের টিলা, রাঙামাটি, ৩০ এপ্রিল
এলাকা ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রি করছেন দুজন। মালিখিল, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৩০ এপ্রিলকয়েক দিন থেকে টানা বৃষ্টিতে কাজ পাচ্ছেন না দিনমজুর, তাই অপেক্ষায় তিনি। শিমুলবাগ, রংপুর, ৩০ এপ্রিলপাইকারি বাজার থেকে ফলমূল কিনে সাইকেলে করে বিক্রি করেন তাঁরা। রাজা রামমোহন মার্কেটের সামনে, রংপুর, ৩০ এপ্রিলহাটে বিক্রির জন্য আনা হয়েছে ছাগলগুলো। সেখানেই লড়াই শুরু করেছে ওরা। ধাপ সুলতানগঞ্জ হাট, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া, ৩০ এপ্রিলমাঠেই মাড়াই করার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টিতে জমি পানিতে ডুবে গেছে। তাই বোরো ধান নিয়ে উঁচু জায়গায় যাচ্ছেন কৃষক। পশ্চিম বিলাবাদ, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৩০ এপ্রিলপথের ধারে ফুটে আছে ভাঁটফুল। মকিমপুর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৩০ এপ্রিলএখন বোরো ধানের মৌসুম। ধান টানাটানির জন্য প্রয়োজন হয় বাঁশ–বেতের তৈরি এসব খাঁচার। বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। উরদিঘী, কিশোরগঞ্জ, ৩০ এপ্রিলকচুপাতায় বৃষ্টির জল টলমল। বেউথা, মানিকগঞ্জ, ৩০ এপ্রিল