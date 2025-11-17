জমে উঠেছে ‘গাইড’ কাপড়ের ব্যবসা

শীতে গরম পোশাক ও কাপড়ের চাহিদা বাড়ে। দেশের বিশাল এই চাহিদার সিংহভাগ মেটায় ‘গাইড’ কাপড়। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীনসহ বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আসা হয় এসব পোশাক ও কাপড়। শক্তভাবে প্যাঁচানো বস্তা আকৃতির বান্ডিলে করে এসব পোশাক ও কাপড় নিয়ে আসা হয়, যা গাইড নামে পরিচিত। কোন গাইডে কী পোশাক বা কাপড় আছে, তা ক্রেতা-বিক্রেতা কারও পক্ষে জানার সুযোগ নেই। বাইরে থাকা লোগো দেখে পাইকারি বাজার থেকে অনুমান করে কিনতে হয় এসব গাইড। চট্টগ্রাম শহরের খাতুনগঞ্জে কাপড়ের গাইড বিক্রির টুকরা টুকরা মুহূর্ত নিয়ে এই ছবির গল্প।