৭৪ প্রজাতির ১২০টি মৃত প্রাণী-পাখি নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) বন্য প্রাণী জাদুঘর। সেখানে রয়েছে দুর্লভ মিঠাপানির কুমিরের এক দিনের বাচ্চা, গেছো ব্যাঙ, বাঘের বাচ্চা, ঘড়িয়ালের ডিম, জলপাই রঙা কাছিম, পাতি দুধরাত, শঙ্খিনীসহ নানা প্রাণীর দেহ। ১৯৭৮ সালে বিএফআরআইয়ের একদল কর্মকর্তা বিলুপ্তপ্রায় ও দুর্লভ মৃত পশু–পাখি সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, এসব পশু–পাখির দেহ এক ছাদের নিচে এনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাখা। সেটাই এখন জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা এখন আসে এই জাদুঘরে ঘুরতে। চট্টগ্রাম নগরের ষোলশহর এলাকায় মৃত বন্য প্রাণীর জাদুঘর নিয়ে ছবির গল্প।