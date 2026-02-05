বাহারি ফুল ‘পেটুনিয়া’

পেটুনিয়া ফুলটির উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ আমেরিকায়। তবে দেশেও বাগান, অফিস-আদালতে শোভা ছড়াচ্ছে এই পেটুনিয়া। বাহারি পেটুনিয়ার একই অঙ্গে নানান রূপ। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বাগানে ফোটা বাহারি ফুল পেটুনিয়া নিয়ে ছবির গল্প:
মোস্তাফিজুর রহমানময়মনসিংহ
ফুটে আছে নানান রঙের পেটুনিয়া
পেটুনিয়া ফুল স্পর্শ করে দেখছে এক শিশু
স্নিগ্ধতা ছড়াচ্ছে সাদা পেটুনিয়া হালকা বেগুনি রঙের পেটুনিয়ার মোহনীয় রূপ কলি থেকে ফোটার অপেক্ষায় বেগুনি পেটুনিয়া
সাদা ও গোলাপি ডোরাকাটা পেটুনিয়া আশপাশ রাঙিয়ে ফুটে আছে লাল পেটুনিয়া সাজিয়ে রাখা হয়েছে পেটুনিয়া গাছের সারি চোখের প্রশান্তি গোলাপি পেটুনিয়া সাদার মাঝে বেগুনি পেটুনিয়ার ছোঁয়া