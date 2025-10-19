পাহাড়ের মিষ্টি কমলা

রাঙামাটিতে দেশি কমলার বেশ ফলন হয়েছে এ বছর। রসালো হতে আরও কিছুদিন সময় লাগতে পারে। তবে পাহাড়ের উঁচু-নিচু জায়গায় কমলাবাগানে আলো–বাতাসের ব্যবধানের ফলে কিছু বাগানের কমলা পাকা শুরু হয়ে গেছে। বাজারজাত করা হচ্ছে। এসব কমলা বেশ মিষ্টি।
সুপ্রিয় চাকমা রাঙামাটি
কমলার ফলনে হাসি ফুটেছে বাগানির মুখে।
এক বাগানি আধা পাকা কমলা গাছ থেকে সংগ্রহ করছেন।
বাগান থেকে সংগ্রহ করা ঝুড়িভর্তি কমলা। কমলার ভারে নুয়ে পড়া গাছ। পাকা কমলা নিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন চাষি। নানিয়ারচর, রাঙামাটিবিক্রি করতে গ্রামীণ হাটে কমলা এনেছেন তিনি। ক্রেতারা ভিড় করেছেন। কুতুকছড়ি, রাঙামাটি গ্রাম থেকে রাঙামাটি শহরে বাগানের কমলা বিক্রি করতে এসেছেন এই দম্পতি।পাহাড়ের কমলা বেশ মিষ্টি। পাইকারদের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য কলাপাতায় মোড়ানো ঝুড়িতে আধা পাকা কমলা। রাঙামাটির বনরূপা বাজারেনিজের বাগানের কমলা দেখাচ্ছেন তিনি।