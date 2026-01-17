বাংলাদেশ

ছবিতে গণমাধ্যম সম্মিলন

মতপ্রকাশ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর সংগঠিত হামলার প্রতিবাদ এবং স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও সাহসী সাংবাদিকতার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান জানাতে আজ শনিবার সকালে গণমাধ্যম সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে (কেআইবি) সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) ও সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ যৌথভাবে এ সম্মিলনের আয়োজন করে। দায়িত্বশীল ও সাহসী সাংবাদিকতার জন্য একসঙ্গে দাঁড়ানোর এ আয়োজনে আমন্ত্রিত গণমাধ্যম প্রতিনিধি ও কলাম লেখকেরা অংশ নিয়েছেন। সম্মিলনে তানভীর আহাম্মেদ ও দীপু মালাকারের তোলা ছবি নিয়ে এবারের ছবির গল্প।

প্রথম আলো ডেস্ক
গণমাধ্যম সম্মিলনের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এ সময় দাঁড়িয়ে সম্মান জানান সবাই
ছবি: প্রথম আলো
সম্মিলনে আমন্ত্রিত গণমাধ্যম প্রতিনিধি ও কলাম লেখকেরা অংশ নিয়েছেন
বক্তব্য দিচ্ছেন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীর
গণমাধ্যম সম্মিলনে বক্তব্য দিচ্ছেন ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম
বক্তব্য দিচ্ছেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ
গণমাধ্যম সম্মিলনে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান
সম্মিলনে অতিথিদের একাংশ
সম্মিলনে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রবীণ সম্পাদক শফিক রেহমান
অংশ নেওয়া গণমাধ্যমকর্মীদের একাংশ
অনুষ্ঠান শেষে নোয়াব ও সম্পাদক পরিষদের সদস্যরা
