বাংলাদেশ

ঐতিহ্যের বেতশিল্প

সিলেট নগরের ঘাসিটুলা এলাকায় এখনো টিকে আছে ঐতিহ্যবাহী বেত-বুননশিল্প। প্রাচীনকাল থেকে বেতের আসবাবের কদর থাকলেও সময়ের পরিক্রমায় এই শিল্প কাঙ্ক্ষিত গতি পায়নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইন বিপণনে এ ধরনের পণ্যের চাহিদা বাড়ায় নতুন করে সম্ভাবনা দেখছেন কারিগরেরা। নকশার বৈচিত্র্য, আকর্ষণীয় গড়ন, আরামদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় শৌখিন মানুষের কাছে বেতের আসবাবের কদর আলাদা। ঘাসিটুলার দোকানগুলোর পাশাপাশি অনেক বাড়ির নারীরাও যুক্ত এই শিল্পের সঙ্গে। তাঁদের তৈরি পণ্যও বিক্রি হয় স্থানীয় বাজারে। কারিগরদের মতে, পরিকল্পিত উদ্যোগ ও আর্থিক সহায়তা পেলে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প ঘিরে বড় সম্ভাবনার বাজার তৈরি হতে পারে।

আনিস মাহমুদ
বেত দিয়ে সোফা তৈরি করছেন একজন কারিগর।
বেত দিয়ে সোফা তৈরি করছেন একজন কারিগর।
আসবাব তৈরির জন্য সারি সারি সাজিয়ে রাখা হয়েছে বেত।
বেত প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে দোকানে।
দোকানে বেতের সোফা তৈরিতে ব্যস্ত কারিগর।
নকশা ও মানের ওপর নির্ভর করে এক সেট সোফার দাম পড়তে পারে ১১ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত।
সোফা, মোড়া ছাড়াও এখানে পাওয়া যায় ফুলদানি, চেয়ারসহ নানান নকশার শৌখিন আসবাব।
বাড়ির সাজসজ্জার জন্য বেতের তৈরি আয়নার ফ্রেমের বেশ চাহিদা রয়েছে।
রয়েছে ঘর সাজাতে বেতের তৈরি খেলনা রিকশার মতো পণ্য।
সিলেটের ঘাসিটুলা এলাকায় সড়কের পাশে দেখা যায় বেতশিল্পের এমন বেশ কয়েকটি দোকান।
আরও পড়ুন