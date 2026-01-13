ঐতিহ্যের বেতশিল্প

সিলেট নগরের ঘাসিটুলা এলাকায় এখনো টিকে আছে ঐতিহ্যবাহী বেত-বুননশিল্প। প্রাচীনকাল থেকে বেতের আসবাবের কদর থাকলেও সময়ের পরিক্রমায় এই শিল্প কাঙ্ক্ষিত গতি পায়নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইন বিপণনে এ ধরনের পণ্যের চাহিদা বাড়ায় নতুন করে সম্ভাবনা দেখছেন কারিগরেরা। নকশার বৈচিত্র্য, আকর্ষণীয় গড়ন, আরামদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় শৌখিন মানুষের কাছে বেতের আসবাবের কদর আলাদা। ঘাসিটুলার দোকানগুলোর পাশাপাশি অনেক বাড়ির নারীরাও যুক্ত এই শিল্পের সঙ্গে। তাঁদের তৈরি পণ্যও বিক্রি হয় স্থানীয় বাজারে। কারিগরদের মতে, পরিকল্পিত উদ্যোগ ও আর্থিক সহায়তা পেলে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প ঘিরে বড় সম্ভাবনার বাজার তৈরি হতে পারে।