আলু বপনে ব্যস্ততা

জমি প্রস্তুত করা হয়েছে, চলছে দেশব্যাপী আলু রোপণের মৌসুম। ঘরে সংরক্ষণ করে রাখা দেশি জাতের আলুর বীজ বপনে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা। মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার এলাপুর ফাঁড়ি চা-বাগান এলাকায় আলু বপন নিয়ে ছবির গল্প
কল্যাণ প্রসুণ জুড়ী , মৌলভীবাজার
টুকরিভর্তি আলুর বীজ
কৃষকের হাতে আলুর বীজ
আলু বপনের জন্য লাঙলের ফলা টেনে জমিতে গর্ত করা হচ্ছে বীজ বপনের আগে গর্তে শুকনা গোবর ছিটানো হচ্ছে টুকরিতে ভরে আনা বীজ লাগাচ্ছেন বৃদ্ধ নারী বীজ বপন করা হচ্ছে সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি বীজ বপন চলছে বীজ বপনে কোথাও ফাঁকা আছে কি না, পরখ করা হচ্ছে