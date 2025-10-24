উৎসবমুখর ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার’

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, ক্যারিয়ার গঠন এবং স্কলারশিপের বিষয়ে খোঁজ জানাতে রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে প্রথম আলো আয়োজন করে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’। শুক্রবার শুরু হওয়া দুই দিনের মেলায় অংশ নিয়েছে দেশের শীর্ষ শিক্ষা-পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলো। ব্রিটিশ কাউন্সিল নিবেদিত ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’ পাওয়ার্ড বাই ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস আর ব্যাংকিং পার্টনার প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে রয়েছে ফরেন অ্যাডমিশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ফ্যাড-ক্যাব)।