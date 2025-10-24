বাংলাদেশ

উৎসবমুখর ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার’

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, ক্যারিয়ার গঠন এবং স্কলারশিপের বিষয়ে খোঁজ জানাতে রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে প্রথম আলো আয়োজন করে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’। শুক্রবার শুরু হওয়া দুই দিনের মেলায় অংশ নিয়েছে দেশের শীর্ষ শিক্ষা-পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলো। ব্রিটিশ কাউন্সিল নিবেদিত ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’ পাওয়ার্ড বাই ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস আর ব্যাংকিং পার্টনার প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে রয়েছে ফরেন অ্যাডমিশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ফ্যাড-ক্যাব)।

শিক্ষা-পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের স্টলে বিদেশে উচ্চশিক্ষার বিষয়ে তথ্য জানছেন শিক্ষার্থীরা
আগ্রহীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও স্কলারশিপের বিভিন্ন অফার জানাচ্ছেন শিক্ষা-পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা
বিদেশে পড়াশোনা-সংক্রান্ত তথ্য জানতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টল ঘুরে দেখছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া অতিথি, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের একাংশ
ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সহ-উপাচার্য মোহাম্মদ কুশাইরি বিন মোহাম্মদ রাজুদ্দিন বক্তব্য দেন
বিদেশে পড়াশোনার আর্থিক ও ব্যাংকিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেন প্রাইম ব্যাংকের চিফ ব্যাংক অ্যাস্যুরেন্স অফিসার এম এম রবিউল হাসান
মেলায় আসা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন
‘এডুকেশন কনসালটেন্সি উইথ গুগল বাই আলেফ’ বিষয়ে আলোচনা করছেন আলেফের (পার্টনার ডিরেক্টর-গুগল) কর্মকর্তা আহসানুর রহমান
শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে মুখর ছিল শুক্রবার আয়োজনের প্রথম দিন
