রংপুরে লিচুর বাজার

রংপুরের বাজারে এসেছে স্থানীয়ভাবে চাষ করা গ্রীষ্মকালীন দেশি লিচু। ভোর থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত চলে অস্থায়ী পাইকারি বাজার। নগরের পাবলিক লাইব্রেরি মাঠের সামনে রংপুরের নিয়মিত ফলের পাইকারি বাজার দেখুন ছবিতে...
মঈনুল ইসলামরংপুর
গাছ থেকে লিচু পাড়ছেন এই চাষি
বস্তায় ভরে বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে
টক–মিষ্টি স্বাদের দেশি জাতের লিচু ক্রেতা আকৃষ্ট করতে লিচুর গোছা তুলে দেখাচ্ছেন এই চাষিপাইকারি ক্রেতার সঙ্গে দর–কষাকষি খুচরা বিক্রি করলে একটু লাভ বেশি, তাই মোটরসাইকেল আরোহী এক ক্রেতার সঙ্গে দরদাম শুরুতে ক্রেতা কম, তাই অপেক্ষা গুনে গুনে লিচু কেনা