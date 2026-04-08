একঝলক (৮ এপ্রিল ২০২৬)

গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। বুড়িঘাট, রাঙামাটি, ৮ এপ্রিলফুটে আছে হাজারি বেলি ফুল। শান্তিবাগ ওয়াকওয়ে, মৌলভীবাজার, ৮ এপ্রিল
গাছ কেটে ফেলে রাখা হয়েছে সাঁকোর মতো করে। সেটি পেরিয়েই চলাচল করতে হয় গ্রামবাসীদের। নানিয়ারচর, রাঙামাটি, ৮ এপ্রিল
শিকারের আশায় কাপ্তাই হ্রদে কচুরিপানার ওপর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সাদা বক। বুড়িঘাট, রাঙামাটি, ৮ এপ্রিলডোবা থেকে গবাদিপশুর খাবার কচুরিপানা সংগ্রহ করছেন তিনি। সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ৮ এপ্রিলচৈত্রের রোদে নীরব ঝোপজঙ্গলের ভেতরে ফুটে আছে বুনো হাতিশুঁড় ফুল। লতা খামার, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৮ এপ্রিলবৈশাখের আগমনে মাটির তৈজসপত্রে ফিরেছে প্রাণ। বিক্রির জন্য রঙিন মাটির পাত্র সাজিয়ে রাখছেন বিক্রেতা। কিনব্রিজ এলাকা, সিলেট, ৮ এপ্রিলআনন্দ গোঁসাইয়ের একটি গানের দল আছে। সেই দলে তিনিই ঢুলি। অবসর সময়ে তিনি নিজের পাশাপাশি অন্যদের ঢোল মেরামতের কাজও করেন। লতা খামার, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৮ এপ্রিলপ্রখর রোদে বাইসাইকেলে প্লাস্টিকের পণ্য নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছেন ফেরিওয়ালা। জিন্দাবাজার, সিলেট, ৮ এপ্রিলরাঙামাটি জেলা থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আনা বেল বিক্রি করছেন এই মৌসুমি ব্যবসায়ী। স্টেশন রোড, রংপুর, ৮ এপ্রিলরোজগারের আশায় দূর থেকে এসে কাজের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছেন দিনমজুরেরা। শাপলা চত্বর, রংপুর, ৮ এপ্রিলকড়ইগাছের ডালে খাবার খুঁজছে কাঠশালিক। ডুমনী, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৮ এপ্রিল