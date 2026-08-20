‘চারানগরে’র কথা

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার শাহনগর গ্রামে এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা। কেউ বেড তৈরি করছেন, কেউ মাটি দিচ্ছেন, আবার কেউ ব্যস্ত চারা তোলার কাজে। উপজেলা সদর থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পূর্বের এ গ্রাম স্থানীয়ভাবে ‘চারানগর’ নামেও পরিচিত। গ্রামটিতে সবজির চারা উৎপাদন ও বিক্রির নার্সারি রয়েছে প্রায় ২০০টি। এখানকার উৎপাদিত শীতকালীন সবজির চারা বগুড়ার চাহিদা মিটিয়ে সরবরাহ হচ্ছে দেশের ২৫ থেকে ৩০টি জেলায়। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ, টমেটো, বেগুনসহ বিভিন্ন সবজির চারা উৎপাদন করা হয় গ্রামের মাঠে। দূরদূরান্তের কৃষকেরা এখান থেকে চারা কিনে নিজ নিজ জমিতে রোপণ করেন। এভাবেই শাহনগরের চারার গ্রাম দেশের বিভিন্ন এলাকার সবজি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ব্যস্ত এই গ্রামের কৃষকদের কর্মযজ্ঞ নিয়ে ছবির গল্প।