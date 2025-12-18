যমুনার চরে গরু–মহিষের বাথান

যমুনা নদীর বুকে জেগে ওঠা দুটি চর তিতপরল ও গজারিয়া। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার মধ্যে পড়েছে চর দুটি। এসব চরে গরু–মহিষ লালনপালন করছেন রাখালেরা। সে জন্য দুর্গম চরের বুকে গড়ে তোলা হয়েছে বাথান। ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা।
সোয়েল রানা বগুড়া
চরের বুকে চরে বেড়াচ্ছে মহিষ
চরে মহিষ ছেড়ে পাহারায় এক রাখাল
পালের গরুগুলোকে খাওয়ানোর জন্য আনা হয়েছে মাষকলাইয়ের শুকনা গাছ প্রখর রোদে ছাতা মাথায় দিয়ে গরু–মহিষ চরাতে এসেছেন তিনিচরের বুকে ঘাস খাচ্ছে মহিষের পাল চরে বেড়াচ্ছে গরু–মহিষের পাল, দূরে উড়ছে পাখির ঝাঁক পানি খাওয়ানোর জন্য নদীর পাশে আনা হয়েছে গরু–মহিষ