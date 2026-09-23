বগুড়া মেডিকেল কলেজে বাগানের প্রাণ–প্রকৃতি

উত্তরের অন্যতম চিকিৎসাকেন্দ্র ও বিদ্যাপীঠ বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ। কলেজ ভবনের সামনেই গড়ে তোলা হয়েছে একচিলতে মনোরম বাগান। সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য বসার ব্যবস্থা আর শিশুদের আনন্দ দিতে বসানো হয়েছে দোলনা। তবে বাগানটি কেবল শিক্ষার্থীদের অবসরের ঠিকানাই নয়, রূপ নিয়েছে প্রাণ-প্রকৃতির এক মিলনমেলায়। এখানকার কাঠবিড়ালিদের খাবারের জোগান দিতে কলেজের এক সহৃদয় শিক্ষক প্রতিদিন নিয়ম করে গাছতলায় বাদাম রেখে যান। সেই টানে কাঠবিড়ালির ছুটে আসা মুগ্ধ করে সবাইকে। সঙ্গে নানা রঙের ফুল আর পাখপাখালির উপস্থিতি বাগানটিকে করে তুলেছে প্রাণবন্ত। এ সবকিছু নিয়েই সাজানো হয়েছে আজকের এই ছবির গল্প।