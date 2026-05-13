পাহাড়ে বোরো ধান ঘরে তোলার আনন্দ

পাহাড়ি জনপদে শুরু হয়েছে বোরো ধান কাটার ব্যস্ততা। ভোরের আলো ফুটতেই কিষান-কিষানিরা নেমে পড়ছেন মাঠে। কেউ ধান কাটছেন, কেউবা মাড়াই ও শুকানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। সোনালি ধানে ভরে উঠেছে পাহাড়ঘেরা মাঠ। আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় দ্রুত ধান কেটে নিরাপদে ঘরে তুলতে চলছে দিনব্যাপী শ্রম। পরিবার-পরিজন মিলে একসঙ্গে ধান কাটার এ সময়কে ঘিরে পাহাড়ি এলাকায় তৈরি হয়েছে উৎসবের আমেজ। বান্দরবান জেলার জামছড়ি ইউনিয়নের বাগমারা হেডম্যানপাড়া ও জামছড়িপাড়া এলাকা থেকে ফসল ঘরে তোলার আনন্দ নিয়ে এই ছবির গল্প...