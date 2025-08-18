রাঙামাটির রঙে চোখ জুড়াল

হ্রদ আর পাহাড়ের অপার সৌন্দর্য রয়েছে রাঙামাটি জেলায়। পাহাড়, হ্রদ, সবুজ বন, মেঘে ঢাকা রোদ–বৃষ্টি আর রংধনু যেন প্রতিমুহূর্তে সৌন্দর্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দেয়। মন গেয়ে ওঠে ‘রাঙামাটির রঙে চোখ জুড়াল’। রাঙামাটির সৌন্দর্য দেখুন ছবিতে:
সুপ্রিয় চাকমা রাঙামাটি
শরতের আকাশে রংধনুর দেখা
কাপ্তাই হ্রদে ভেসে চলা
পাহাড়ি পথে সবুজ আর নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলাকাশফুলের সৌন্দর্যউঁচু পাহাড় থেকে মেঘের রাজ্যজুমঘরের মাচাংয়ে প্রকৃতির দেখা কাপ্তাই হ্রদের নীল জলরাশির সৌন্দর্যপাহাড় ছুঁয়ে থাকা মেঘের ছবি তুলছেন এক তরুণ পাহাড়ি ঝরনায় পর্যটকদের ভিড় সবুজ পাহাড়ে সাদা মেঘের দল