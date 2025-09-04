জিপিএ-৫ উৎসবে তারকাদের সঙ্গে কৃতী শিক্ষার্থীরা

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে ৬৪ জেলার কৃতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে চলছে প্রথম আলোর উদ্যোগে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় জিপিএ-৫ উৎসব। এর ধারাবাহিকতায় দুই দিনব্যাপী ঢাকা পর্বের ঢাকা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুরের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হলো। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে অনুষ্ঠানে অংশ নেন শিক্ষাবিদ, এভারেস্টজয়ী, সংগীতশিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ অনেকেই। সাভারের আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডমে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি। সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম, আম্বার আইটি, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা। ছবি তুলেছেন শুভ্র কান্তি দাশ, তানভীর আহাম্মেদ, দীপু মালাকার, মীর হোসেন।