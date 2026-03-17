সারা দিন রোজা রেখে শরবত ছাড়া ইফতার যেন অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এর মধ্যে পছন্দের তালিকায় এগিয়ে বেলের শরবত। ঠান্ডা এক গ্লাস বেলের শরবত নিমেষেই প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি বেলের গুণও রয়েছে অনেক। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও পটাশিয়াম। তাই এই সময় বেলের চাহিদা কিছুটা বেশি থাকে। ফলে দামও একটু বেশি। আকার অনুসারে প্রতিটা বেল পাইকারিতে বিক্রি হয় ৩০ থেকে ৭০ টাকায়। রাঙামাটি ও বান্দরবানের বিভিন্ন এলাকা থেকে চট্টগ্রাম শহরে সকাল থেকে আসে এই পাকা বেল। সারা দিন চলে বিকিকিনি। এ নিয়ে এবারের ছবির গল্প