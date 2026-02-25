বগুড়ায় সম্প্রীতির ইফতার

প্রতিদিন দুপুর থেকে শুরু হয় ইফতার বানানোর প্রস্তুতি। বিকেলে আসরের নামাজের পর রান্না করা খাবার প্লেটে প্লেটে সাজাতে শুরু করেন খাদেম আর স্বেচ্ছাসেবকেরা। ভিড় ক্রমেই বাড়তে থাকে। মুসল্লিরা এসে সুশৃঙ্খলভাবে বসেন। নির্ধারিত সময়ে একেকটি প্লেটে একসঙ্গে চারজন ইফতার করেন। পবিত্র রমজান মাসে ইফতারে প্রতিদিন এ দৃশ্য দেখা যায় বগুড়া শহরের স্টেশন সড়কের বাইতুর রহমান সেন্ট্রাল মসজিদে। স্থানীয় লোকজনের কাছে এটা ‘সম্প্রীতির ইফতার’ নামে পরিচিত। প্রায় দেড় যুগ ধরে চলে আসছে এ আয়োজন। এবারের আয়োজন নিয়ে এই ছবির গল্প।