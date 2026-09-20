পুরোনো টায়ারেই জীবিকা

চট্টগ্রাম নগরের দেওয়ানহাট এলাকায় পুরোনো ও ব্যবহৃত টায়ারকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিশাল এক কর্মযজ্ঞ। নগরের বিভিন্ন গ্যারেজ, ওয়ার্কশপ এবং বাস-ট্রাক টার্মিনাল থেকে প্রতিদিন পরিত্যক্ত টায়ার এনে জড়ো করা হয় এখানে। এরপর বাছাই করে অপেক্ষাকৃত ভালো টায়ারগুলো আবার ব্যবহারের উপযোগী করা হয়; আর চলাচলের অনুপযোগী টায়ার কেটে রাবার, সুতা ও ভেতরের স্টিলের তার আলাদা করেন শ্রমিকেরা। ফেলে দেওয়া এসব টায়ারের রাবার দিয়ে তৈরি হয় জাহাজের ফেন্ডার (জাহাজের ধাক্কা সামলানোর বাফার), জুতার সোল, রিকশার ব্রেক শু ও বিভিন্ন ধরনের রাবার প্যাড। আর স্টিলের তার বিক্রি হয় স্ক্র্যাপ বা ভাঙারি হিসেবে। পুরোনো এই টায়ার ঘিরেই দেওয়ানহাটে তৈরি হয়েছে শত শত শ্রমিকের জীবিকার সংস্থান। তুলনামূলক কম দামে রাবারজাত নানা সামগ্রী মেলায় ক্রেতাদের কাছেও রয়েছে এর ব্যাপক চাহিদা। দেওয়ানহাটের সেই শ্রম ও ব্যস্ততার চিত্র নিয়েই এই ছবির গল্প।