বাংলাদেশ

৬ আগস্ট ২০২৪: ছবিতে গণ–অভ্যুত্থানের পরদিন

ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে যান। বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়েন ছাত্র–জনতা। পরদিন ৬ আগস্টের নানা ঘটনা নিয়ে ছবির গল্প।

গণভবনের সামনে মানুষের ভিড়
ছবি: জাহিদুল করিম
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ‘সম্প্রীতি মিছিল’
সিলেট নগরের চৌহাট্টা মোড়ে ‘আগামীর বাংলাদেশ কেমন হবে’ সমাবেশে স্লোগান
জাতীয় সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা হাতে এক শিশু
রাজধানীর মৎস্য ভবন এলাকার সড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন শিক্ষার্থীরা
রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দলীয় নেতা–কর্মীরা
পাবনা জেলা কারাগারের সামনে আত্মীয়স্বজনদের ভিড়
আওয়ামী লীগের (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল-সংলগ্ন এলাকায় পড়ে আছে ভাঙা ভাস্কর্য
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার মূল ফটকের বাইরে
সচিবালয়ের ফটকে নিরাপত্তার দায়িত্বে সেনাসদস্যরা
রংপুর নগরের পার্ক মোড়ে ‘আবু সাঈদ চত্বর’ লেখা সাইনবোর্ডের নিচে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন তাঁরা
গভীর রাতে বঙ্গভবনের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। পাশে অন্য সমন্বয়কেরা। আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল
আরও পড়ুন