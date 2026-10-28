ভূগর্ভস্থ পানিতে চরাঞ্চলের ফসল

কয়েক দিন ধরে প্রকৃতিতে রোদের তীব্রতা বেড়েছে। খরায় পুড়ছে চরাঞ্চলের খেত। শুষ্ক মৌসুম বা খরা পরিস্থিতিতে ফসলি জমিতে পানির জোগান দেয় ভূগর্ভস্থ পানি। আর এই পানি উত্তোলনের জন্য শ্যালো মেশিন ব্যবহার করা হয়। এ নিয়ে ছবির গল্প
সোয়েল রানা বগুড়া
ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য যমুনার দুর্গম চরাঞ্চলে বোরিং করা হচ্ছে
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দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে শ্যালো মেশিন নিয়ে যাচ্ছেন কৃষক
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ফসলে সেচ দেওয়ার জন্য শ্যালো মেশিন চালু করছেন এক কৃষক বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলজুড়েই মরিচখেত। সেখানে দেওয়া হচ্ছে সেচের পানি শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যাওয়া মরিচ ও ধানখেত সেচের পানি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা কাজের ফাঁকে পানিতে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছেন এক কৃষক