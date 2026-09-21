আকাশ নীড়ে পাখিদের ঠিকানা

কংক্রিটের নগরী ঢাকায় দিন দিন কমছে সবুজের পরিসর, সংকুচিত হচ্ছে পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর নিরাপদ আশ্রয়। এমন বাস্তবতায় ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নিজেদের কার্যালয়ের ভবনের ছাদে তৈরি হয়েছে ‘আকাশ নীড়’। এখানে রয়েছে ৫৮ প্রজাতির মোট ৪১৮টি গাছ। এর মধ্যে রয়েছে ৩০ প্রজাতির ২২৯টি ফুলের গাছ, ১৪ প্রজাতির ৪১টি ফলের গাছ আর ১১ প্রজাতির ৪৪টি অর্নামেন্টাল গাছ। পাখিদের জন্য রাখা হয়েছে পদ্ম ও শাপলায় সাজানো জলাধার ও বার্ডস বাথ। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে বাঁশের কৃত্রিম ঝোপঝাড়, পাখির ঘর এবং বড় ক্যানোপিযুক্ত গাছের পরিবেশ। স্থানীয় খরগোশ, বানর ও কাঠবিড়ালির জন্যও রয়েছে নিয়মিত খাবারের ব্যবস্থা। ছবিগুলো ২০ সেপ্টেম্বর তোলা।